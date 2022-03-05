Бавария красиво поддержала Украину перед матчем Бундеслиги
Немецкий гранд продолжил поддерживать Украину после нападения российских оккупантов.
Перед поединком Бавария провела несколько акций в поддержку украинского народа. В центральном круге развернули баннер с надписью "Стоп войне", игроки обеих команд вышли в синих и желтых куртках, а все экраны, рекламные щиты, угловые флажки и капитанские повязки были в сине-желтых цветах.
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"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасными картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-нибудь подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины", – цитирует слова генерального директора Баварии Оливера Кана официальный сайт клуба.
Кроме того, Альянц-Арена – домашний стадион Баварии – подсвечена в сине-желтые цвета в знак солидарности с Украиной.
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