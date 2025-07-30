Вингер Брайан Сарагоса перешел из Баварии в Сельту на правах аренды.

Сельта на своем официальном сайте объявила о том, что арендовала у Баварии Брайана Сарагосу Сельте с правом выкупа. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Сельта арендует Сарагосу с обязательством выкупа за 13 млн евро, причем активация выкупа будет зависеть от итоговой позиции Сельты в турнирной таблице Ла Лиги. Однако в заявлении Сельты об этом ни слова.

Бавария приобрела игрока прошлым летом у Гранады за 13 миллионов евро. Он сыграл 171 минуту в 7 матчах за немецкий клуб, голевыми действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарагосы заинтересована Барселона. Но каталонцы в итоге подписали Маркуса Рашфорда, и необходимость в трансфере Сарагосы у них отпала.

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