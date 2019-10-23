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Бавария из-за травмы потеряла еще одного центрального защитника

11:43 46 Читати українською
Бавария из-за травмы потеряла еще одного центрального защитника
Лукас Эрнандес / Bayern & Germany

Защитник Баварии Лукас Эрнандес получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

23’ Юссеф Эль-Араби
79’ Гильерме
 
Роберт Левандовски 34’
Роберт Левандовски 62’
Корентен Толиссо 75’
23’ Юссеф Эль-Араби
34’ Роберт Левандовски
62’ Роберт Левандовски
75’ Корентен Толиссо
79’ Гильерме

Лукас Эрнандес был заменен на 59-й минуте на Жерома Боатенга из-за повреждения.

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По словам спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича, у Эрнандеса подозрение на разрыв связок голеностопа. Француз выбыл на несколько недель, информирует твиттер Bayern & Germany.

Напомним, Бавария в напряженном матче победила Олимпиакос в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

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