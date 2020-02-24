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Бавария имеет все для победы в Лиге чемпионов, – Киммих

21:42 17 Читати українською
Бавария имеет все для победы в Лиге чемпионов, – Киммих
Йозуа Киммих / Фото ФК Бавария

Защитник Баварии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

 

"В Челси много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвертыми в Премьер-лиге, но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно.

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В прошлом сезоне Премьер-лига явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили хорошо.

Конечно, выиграть Лигу чемпионов – это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против Ливерпуля", – цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.

Поединок Челси – Бавария состоится 25 января, начало в 22:00.

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Бавария Бавария Лига чемпионов Челси - Бавария Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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