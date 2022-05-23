"Ротен" досрочно продлили действие контракта 36-летнего голкипера на один год. Теперь он действует до лета 2024-го, сообщает пресс- служба коллектива .

Бавария эпически отпраздновала рекордное чемпионство – Нойер вспомнил об Украине, "пивном душе" для экс-лидера мюнхенцев

Нойер уже имеет амбициозные планы с мюнхенцами: "Я очень рад, что мой путь в Баварии продолжается. У нас снова будет очень хорошая команда, с которой мы сможем бороться за все титулы. Как вратарь, капитан и лидер, хочу быть опорой для наших следующих достижений. Мы хотим увеличить наш чемпионский рекорд и оказаться на вершине Кубка Германии и Лиги чемпионов".

Для создания видеоролика о важном событии Бавария привлекла самого Мануэля, его завоеванные трофеи и... козу.

Напомним, кипер является воспитанником Шальке, из которого в 2011 году перебрался в Мюнхен. С тех пор Мануэль провел в красной футболке 472 поединка (39 из которых – в этом сезоне) и выиграл 25 трофеев (из них 10 чемпионств Германии и 2 победы в ЛЧ).

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