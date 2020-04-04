Бавария и Манчестер Сити борются за сенсацию АПЛ – клубам придется побить трансферные рекорды

Лидеры АПЛ и Бундеслиги продолжают думать о дорогостоящих усилениях состава даже во время мирового кризиса.

Адама Траоре всерьез заинтересовал Баварию и Манчестер Сити, сообщает Transfermarkt со ссылкой на журналиста Данкана Касла.

Роуз – о пожертвованиях на борьбу с пандемией: Никто не будет мне указывать, что делать с моими деньгами

Отмечается, что "горожане" планировали трансфер вингера Вулверхэмптона, но отложили его из-за мирового кризиса. Добавим, что "волки" уже установили шокирующий ценник на игрока – 100 млн евро. Ранее президент Баварии Ули Хёнесс заявлял, что ни одному клубу такая сумма будет не под силу в нынешних реалиях.

Напомним, трансфер Адамы заставит как Баварию, так и Манчестер Сити, побить собственные трансферные рекорды. Самое дорогостоящее приобретение мюнхенцев – Корентен Толиссо – обошелся в 42 млн евро, а Манчестер Сити выкладывал наибольшую сумму за Кевина де Брюйне – 76 млн.

К слову, Траоре записал в свой актив 4 гола и 7 ассистов в 28 поединках за Вулверхэмптон в текущем сезоне.

Символическая сборная точности: Бавария и ПСЖ, беда АПЛ, Зинченко не хватило совсем чуть-чуть, не обошлось без Бога