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Бавария и Манчестер Сити борются за сенсацию АПЛ – клубам придется побить трансферные рекорды

17:36 16 Читати українською
Бавария и Манчестер Сити борются за сенсацию АПЛ – клубам придется побить трансферные рекорды
Хосеп Гвардиола / Reuters

Лидеры АПЛ и Бундеслиги продолжают думать о дорогостоящих усилениях состава даже во время мирового кризиса.

Адама Траоре всерьез заинтересовал Баварию и Манчестер Сити, сообщает Transfermarkt со ссылкой на журналиста Данкана Касла.

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Отмечается, что "горожане" планировали трансфер вингера Вулверхэмптона, но отложили его из-за мирового кризиса. Добавим, что "волки" уже установили шокирующий ценник на игрока – 100 млн евро. Ранее президент Баварии Ули Хёнесс заявлял, что ни одному клубу такая сумма будет не под силу в нынешних реалиях.

Напомним, трансфер Адамы заставит как Баварию, так и Манчестер Сити, побить собственные трансферные рекорды. Самое дорогостоящее приобретение мюнхенцев – Корентен Толиссо – обошелся в 42 млн евро, а Манчестер Сити выкладывал наибольшую сумму за Кевина де Брюйне – 76 млн.

К слову, Траоре записал в свой актив 4 гола и 7 ассистов в 28 поединках за Вулверхэмптон в текущем сезоне.

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