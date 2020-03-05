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Бавария и Ювентус поборются за тер Штегена

22:25 38 Читати українською
Бавария и Ювентус поборются за тер Штегена
Марк-Андре тер Штеген / Фото из открытых источников

За вратарем сборной Германии Марком-Андре тер Штегеном понемногу выстраивается очередь из топ-клубов.

Мюнхенская Бавария и туринский Ювентус в летнее трансферное окно попытаются приобрести немецкого голкипера каталонской Барселоны Марка-Андре тер Штегена, сообщает Catalunya Radio.

Тер Штеген размышляет над уходом из Барселоны

Отмечается, что Ювентус уже контактировал с Барселоной по поводу звездного кипера и следующие несколько недель могут определить дальнейшую карьеру тер Штегена. При этом сообщается, что немецкий вратарь пока не собирается покидать каталонский клуб, хотя накануне он отказал журналисту Луису Кануту в сотрудничестве над своей биографией, намекая, что не уверен, останется ли в лагере "блаугранас" в следующем году.

Напомним, контракт 27-летнего голкипера с Барселоной действует до 2022 года. В текущем сезоне вратарь сборной Германии сыграл на клубном уровне в 33 матчах, в которых пропустил 34 гола и еще 10 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

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Испания Ювентус Ювентус Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Бавария Бавария Барселона Барселона Трансферы
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