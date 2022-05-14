Нападающий Аякса Себастьян Алле может вернуться в Бундеслигу – в его услугах заинтересованы немецкие гранды.

Боруссия Д начала переговоры с Аяксом насчет трансфера Алле, сообщает журналист Николо Скира.

Холанда заменит сенсация Лиги чемпионов – Боруссия Д оригинально представила новичка

Сумма перехода может составить около 40 млн евро, а в борьбу может вклиниться Бавария – чемпионы Германии ищут альтернативу Левандовски, задумавшемуся об уходе.

Отметим, что Себастьян поразил Европу выступлениями в Лиге чемпионов, забив 11 голов в составе Аякса в нынешнем розыгрыше турнира. Амстердамцы вылетели из ЛЧ еще на стадии 1/8 финала.

Боруссия М – Украина: Мудрик и другой сенсационный дебютант дают победу – миллионы для украинцев, ложечка дегтя