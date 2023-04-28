Мюнхенцы выслушают предложения по Сержу Гнабри, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Тухель взорвался на тренировке Баварии – тренер недоволен своими игроками

У Баварии есть определенный перебор игроков на флангах атаки. Мане, Сане, Коман и Гнабри могут похвастаться звездным статусом, но на поле места хватает не всем. Мюнхенцы не прочь заработать деньги на последнем, хотя сам игрок хочет остаться. 27-летний Гнабри имеет отличные отношения с партнерами и одну из самых больших зарпат в команде.

В нынешнем сезоне вингер провел за Баварию 42 матча, в которых оформил 12 голов и 11 ассистов. Контракт рассчитан до 2026 года, а цена по Transfermarkt составляет 55 млн евро.

Бардак у Баварії призвів до найгіршого сезону за 10 років і загрози повного краху – розклади на фініші Бундесліги