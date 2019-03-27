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Бавария хочет приобрести Хаверца - известна сумма потенциального трансфера

15:14 34 Читати українською
Бавария хочет приобрести Хаверца - известна сумма потенциального трансфера
Кай Хаверц / Nordphoto

Мюнхенская Бавария хочет подписать немецкого таланта Байера Кая Хаверца.

Клуб из Мюнхена намерена подписать 19-летнего футболиста сборной Германии в 2020 году. Однако Баварии придется заплатить не менее 75 млн евро, информирует Bild.

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В то же время в Байере считают, что не стоит вести переговоры о переходе Хаверца менее чем за 100 млн евро.

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В текущем сезоне Кай Хаверц в 26 матчах Бундеслиги забил 10 голов и отдал 4 голевые пасы.

Теги
Бавария Бавария Байер Байер Германия Кай Хаверц Кай Хаверц
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