Бавария не оставляет надежд выкупить 31-летнего хорвата у Интера, сообщает Bild.

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Приход Лероя Сане негативно влияет на перспективы Перишича в Мюнхене, однако Ганс Флик хотел бы сохранить вице-чемпиона мира. Интер просит за вингера 20 млн евро, что не устраивает Баварию. Найти компромисс попытается председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, который выступал за "нерадзурри" в годы игровой карьеры и сохранил с итальянцами хорошие отношения.

К слову, в прошлом сезоне Перишич сыграл 35 матча за Баварию во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

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