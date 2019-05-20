Бавария хочет подписать Сане – Гвардиола готов отпустить вингера

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане может летом сменить клубную прописку.

Бавария вернулась к идее подписания вингера сборной Германии и Манчестер Сити Лероя Сане, этот трансфер мюнхенцы хотели осуществить еще 2 года назад.

Жезус и Сане хотят летом покинуть Манчестер Сити

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола готов отпустить 23-летнего хавбека, сообщает немецкое издание Kicker.

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К слову, в текущем сезоне в активе Лероя Сане 47 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где немец забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.