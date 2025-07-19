Игрок сборной Португалии Жоау Палинья вероятно покинет Баварию уже этим летом – немецкий гранд рассматривает возможность продажи полузащитника после лишь одного сезона в клубе. Как сообщает GOAL, мюнхенцы готовы отпустить 30-летнего португальца за 25–30 миллионов евро – почти вдвое дешевле, чем год назад, когда он пришел из Фулхэма за 56 миллионов.

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В своем дебютном сезоне в Бундеслиге Палинья вышел в старте лишь 7 раз. Несмотря на это, он до сих пор привлекает внимание клубов из Англии. Арсенал пытался подписать его еще до старта Клубного чемпионата мира-2025, однако трансфер не состоялся. С тех пор "канониры" уже подписали Мартина Субименди и Кристиана Ньоргорда, поэтому неясно, вернутся ли они к этому варианту.

Тоттенхэм, в свою очередь, рассматривает Палинью как потенциальную замену Иву Биссуме. "Шпоры" могут активизироваться, если Биссума покинет клуб этим летом.

Сам игрок пока сохраняет нейтралитет: "У меня еще три года контракта, поэтому 29 июля я возвращаюсь к работе – именно тогда стартует предсезонка. Я уже не раз говорил: у меня еще три года соглашения. Не знаю, что произойдет, но я в замечательном клубе. Да, это был непростой год, но как только начнется сезон, я очень мотивирован снова доказать свою ценность в этом особом, большом клубе".

Вариант с возвращением в АПЛ выглядит вполне реалистично – в Фулхэме он дважды подряд возглавлял рейтинг лучших по количеству отборов среди всех игроков топ-5 лиг. Такое качество точно понадобилась бы любому клубу Премьер-лиги.

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