Только чудо может помешать партенопейцам выиграть Серию А. Одним из ключевых факторов прогресса команды Лучано Спаллетти стала форма нигерийского бомбардира, забившего 21 гол в 24 матчах.

Форвард сборной Франции намерен стать игроком Баварии – за него хотят 100 миллионов

Однако сохранить Осимхена на следующий сезон будет очень сложно. Виктор понимает, что почти добился потолка в Серии А, поэтому смотрит в сторону чемпионатов, где ему могут предложить лучшие условия – как спортивные, так и финансовые.

Одним из претендентов на 24-летнего форварда стала Бавария, сообщает Sport1. Осимхен находится в списке рядом с Рандалем Коло-Муани и Харри Кейном. Отмечается, что убедить Виктора не составит труда, ведь его девушка хочет вернуться в Германию, чтобы их общая дочь росла рядом с семьей. Единственным препятствием для Баварии может стать цена – Наполи попросит не менее 100 миллионов.

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