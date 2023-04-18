Бавария хочет главную звезду будущего чемпиона Италии – девушка футболиста настаивает на трансфере
Нападающий Наполи Виктор Осимхен летом может сменить клубную прописку.
Только чудо может помешать партенопейцам выиграть Серию А. Одним из ключевых факторов прогресса команды Лучано Спаллетти стала форма нигерийского бомбардира, забившего 21 гол в 24 матчах.
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Однако сохранить Осимхена на следующий сезон будет очень сложно. Виктор понимает, что почти добился потолка в Серии А, поэтому смотрит в сторону чемпионатов, где ему могут предложить лучшие условия – как спортивные, так и финансовые.
Одним из претендентов на 24-летнего форварда стала Бавария, сообщает Sport1. Осимхен находится в списке рядом с Рандалем Коло-Муани и Харри Кейном. Отмечается, что убедить Виктора не составит труда, ведь его девушка хочет вернуться в Германию, чтобы их общая дочь росла рядом с семьей. Единственным препятствием для Баварии может стать цена – Наполи попросит не менее 100 миллионов.
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