Бавария хочет арендовать Бейла

Атакующий полузащитник Реала Гарет Бейл может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах валлийца заинтересована Бавария – неизменный чемпион Германии последних лет.

Бавария заинтересована в подписании Гарета Бейла. Чемпион Германии готов переманить 29-летнего валлийца, который выступает в составе "бланкос" с 2013 года. Речь идет об аренде на один год, сообщает The Sun.

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При этом о возможности указания в соглашении опции выкупа валлийца не сообщается. Так же неизвестна позиция самого Бейла, который ранее заявлял о желании остаться в Мадриде.

К слову, по похожей схеме Бавария арендовала Хамеса Родригеса, который провел в Мюнхене два сезона, но этим летом вернулся в Реал. В Бейле наставник мюнхенцев Нико Ковач видит замену Франку Рибери или Арьену Роббену – оба покинули Баварию на правах свободных агентов.

Контракт Бейла с Реалом истекает летом 2022 года. В сезоне 2018/19 валлиец забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 42-х поединках. Ранее сообщалось об интересе к Бейлу Интера и Манчестер Юнайтед.

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