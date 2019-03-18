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Бавария готовит предложение Реалу относительно Бейла

18 марта 23:24 32 Читати українською
Бавария готовит предложение Реалу относительно Бейла
Гарет Бейл / Фото walesonline

Бавария и Реал могут провернуть громкий трансфер.

Руководство Баварии намерено усилить атакующее звено хавбеком Реала Гаретом Бейлом, сообщает TeamTalk.

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Трансфер может состояться уже летом, поскольку мюнхенцам нужно будет закрыть позиции после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена.

Ранее переход Гарета из Мадрида в другой клуб выглядел более вероятным, но с приходом Зинедина Зидана на тренерский мостик "сливочных" все может измениться.

В текущем сезоне Примеры Бейл провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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