Бавария готовит предложение по Кулибали – мюнхенцы имеют серьезную конкуренцию из Англии
18:47 - Читати українською
Защитник Наполи Калиду Кулибали остается в эпицентре интереса нескольких европейских грандов.
Бавария заинтересована в трансфере сенегальца и готовит предложение в размере 45 млн евро, сообщает ilmattino.
Кулибали стал главной трансфеною целью Манчестер Юнайтед
Впрочем, мюнхенцы придется выдержать борьбу за защитника с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы Реал и ПСЖ.
К слову, Калиду провел 28 матчей в составе Наполи в текущем сезоне, записав в свой актив 1 забитый мяч.
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