Бавария заинтересована в трансфере сенегальца и готовит предложение в размере 45 млн евро, сообщает ilmattino.

Кулибали стал главной трансфеною целью Манчестер Юнайтед

Впрочем, мюнхенцы придется выдержать борьбу за защитника с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы Реал и ПСЖ.

К слову, Калиду провел 28 матчей в составе Наполи в текущем сезоне, записав в свой актив 1 забитый мяч.

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