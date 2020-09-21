Бавария готовит предложение 19-летнему таланту Аякса, который будет конкурировать с чемпионом мира
19:19 - Читати українською
Действующий чемпион Германии попытается усилить защитное звено.
Защитник Аякса Сержиньйо Дест является одной из приоритетных целей Баварии, сообщает AD.
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Немцы рассматривают 19-летнего американца, как увеличение конкуренции для Бенжамена Павара на правом фланге обороны. Аякс требует за своего таланта 25 млн евро. По информации издания, трансфер выглядит вполне вероятным.
В прошлом сезоне Дест провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и 6-ю ассистами.
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