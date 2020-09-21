Защитник Аякса Сержиньйо Дест является одной из приоритетных целей Баварии, сообщает AD.

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Немцы рассматривают 19-летнего американца, как увеличение конкуренции для Бенжамена Павара на правом фланге обороны. Аякс требует за своего таланта 25 млн евро. По информации издания, трансфер выглядит вполне вероятным.

В прошлом сезоне Дест провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и 6-ю ассистами.

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