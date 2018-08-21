Бавария готова выложить за Гризманна 200 млн евро

Мюнхенская Бавария всерьез нацелилась на приобретение нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Бавария хочет приобрести Антуана Гризманна перед сезоном 2019/20, сообщает Bild.

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Немецкий клуб хочет найти достойного преемника Арьену Роббен, которому 34 года, и Франку Рибери, которому 35.

Мюнхенцы понимают, что этим летом не потянут заплатить за француза 200 млн евро, поэтому будут ждать год, чтобы собрать необходимую сумму. К тому же, этим летом Гризманн отказался переходить в Барселону, поэтому мало вероятно, что сейчас он согласится переехать на Альянц-Арену.

Если же Баварии таки не удастся приобрести Гризманна, то они будут вести переговоры с Ювентусом относительно приобретения Дибалы.