Немецкий полузащитник Байера Флориан Вирц вызвал интерес у нескольких топ-клубов Европы, среди которых Бавария, Реал и Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, представители 21-летнего футболиста уже вели переговоры с Реалом, а Бавария готова заплатить более 100 миллионов евро, чтобы подписать Вирца.

Мюнхенцы имеют целью создать мощный дуэт на поле, объединив Мусиалу и Вирца. Однако для осуществления этого дорогого трансфера, клубу придется продать нескольких игроков в летнее трансферное окно. Байер, в свою очередь, не имеет большого желания продавать свою главную звезду конкуренту, поэтому готов обсуждать возможность ухода Вирца в другой чемпионат.

В текущем сезоне Флориан Вирц сыграл 17 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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