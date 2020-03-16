Бавария готова выкупить Перишича, – СМИ

Руководство Баварии, очевидно, определилось с будущим полузащитника Ивана Перишича. Вице-чемпион мира выступает за мюнхенцев на правах аренды из миланского Интера.

"Ротен" готовы выкупить контракт 31-летнего хорвата, сообщает FcInterNews.

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Мюнхенцы настроены оформить полноценный трансфер Перишича, несмотря на полученную им тяжелую травму. В феврале полузащитник травмировался в единоборстве на тренировке. Сумма соглашения с Интером может составить 20 млн евро. Сам балканец хотел бы остаться в Баварии.

В нынешнем сезоне Иван Перишич провел 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 4 мяча и оформил 4 ассиста.

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