Бавария готова вернуться к трансферу Хадсон-Одоя

Мюнхенцы не хотят мириться с поражением в переговорах по вингеру Челси.

Чемпион Германии сделает улучшенное предложение по Каллуму Хадсон-Одою, утверждает журналист Sportbild Кристиан Фальк.

"Я не буду обещать ему невозможное", – Лэмпард оценил будущее Хадсона-Одоя в Челси

Во время предыдущих раундов переговоров лучшим предложением Баварии за 18-летнего игрока были 25 миллионов евро. Челси отклонил его, однако "ротен" сделают еще одну попытку, которая будет больше предыдущих. Ранее сообщалось, что Хадсон-Одой хочет подписать новый контракт с "синими", которые назначили Фрэнка Лэмпарда главным тренером.

Отметим, что талант "аристократов" не играл с 22 апреля из-за травмы ахиллового сухожилия.

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