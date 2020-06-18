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Бавария готова продлить аренду Коутиньо

18 июня 23:18 - Читати українською
Бавария готова продлить аренду Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Getty images

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне, может задержаться в Мюнхене.

Бразилец не смог убедить Баварию выкупить его контракт у каталонского клуба, но немцы заинтересованы в продолжении сотрудничества, сообщает Sky Sport.

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По информации издания, речь идет о кратковременном соглашении. В частности, Бавария хочет продлить аренду до фактического завершения сезона, поскольку рассчитывает на помощь Коутиньо в матчах Лиги чемпионов, где команда Ханси Флика остановилась на стадии 1/8 финала, в первом матче обыграв Челси со счетом 3:0.

Напомним, Филиппе не хочет возвращаться в Барселону и сейчас активно ищет себе новый клуб. В нынешнем сезоне Коутиньо в составе мюнхенцев провел 32 матча, в которых забил 9 голов и 8 раз ассистировал партнерам.

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