Форвард по завершении сезона публично заявил о намерении покинуть Баварию. В то же время, руководители клуба настаивали на том, чтобы Левандовски отработал свой контракт, рассчитанный до июня 2023 года. Подписать Роберта отчаянно пытается Барселона.

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На самом деле позиция мюнхенцев не столь жесткая. Клуб уже рассматривает варианты, при которых может отпустить поляка, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Germany. По информации источника, Бавария готова продать Левандовски за 30 с лишним миллионов евро, но только если сможет подписать Сашу Калайджича (Штутгарт) и Садио Мане (Ливерпуль).

Заметим, что уже прошлый сезон Бундеслиги стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

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