Бавария готова приобрести Хаверца за космическую сумму следующим летом

Мюнхенцы хотят усилиться одним из главных талантов европейского футбола.

Бавария близка к согласованию трансфера хавбека Кая Хаверца, информирует SZ Sport.

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Игрок Байера может присоединиться к мюнхенцам следующим летом за сумму, превышающую 100 миллионов евро. Информацию о переговорах подтвердил главный инсайдер по Баварии – Кристиан Фальк. Правда, журналист Bild сделал ремарку – соглашение продвигается хорошо, однако никаких гарантий по трансферу 20-летнего полузащитника к чемпионам Германии пока нет.

В сезоне 2018/19 Кай Хаверц провел 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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