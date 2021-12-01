"Ротен" настроены попрощаться с испанцем, утверждает Todofichajes.com.

Бавария нашла нового вундеркинда в Дании

Мюнхенцы предложила Року римлянам. Бавария желает получить за хавбека ориентировочно 15 млн евро. В октябре прошлого года немецкий гранд отдал за Року лишь 9 млн Эспаньолу. "Волки" взяли время на размышления. Ранее интерес к пиренейцу проявлял Бетис по настоянию Мануэля Пеллегрини.

Отметим, что в нынешнем сезоне Марк Рока провел всего 24 минуты против киевского Динамо в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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