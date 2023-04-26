Ради подписания Осимхена Бавария готова предложить Наполи Садио Мане с доплатой. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, Наполи такой вариант сделки не устраивает – итальянский клуб хочет выручить за своего лучшего бомбардира 150 миллионов евро.

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Бавария, в свою очередь, не готова пойти на такой шаг. "Мы никогда не заплатим такую сумму", – приводит источник слова одного из руководителей Баварии. Согласно источнику, это утопическая идея, поскольку "партенопейцы" не смогут платить Мане ливерпульскую или мюнхенскую зарплату – у игрока очень высокие запросы.

Сообщается, что клубы не выходили друг на друга для возможных переговоров.

Напомним, Мане после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3) устроил драку в раздевалке Баварии. Сенегалец ударил одноклубника Лероя Сане, за что был оштрафован и пропустил один поединок. В Германии сообщали, что из-за этого инцидента победитель ЛЧ в составе Ливерпуля может быть продан.

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