Вчера, 17 апреля, немецкий специалист объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Однако руководство мюнхенцев считает такое поведение неприемлемым.

Флик сообщил об уходе из Баварии

"Вчера главный тренер Баварии Хансв Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет Баварии об этом желании на прошлой неделе. Бавария не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", – говорится в заявлении пресс-сулжба клуба.

Напомним, что Ганс-Дитер Флик возглавил Баварию в ноябре 2019-го после провального старта сезона под руководством Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы сумели оформить требл, одержав победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Позже "Ротэн" взяли Суперкубки Германии и УЕФА, а также торжествовали на Клубном чемпионате мира-2020.

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