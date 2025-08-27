Кубок Германии, 1-й раунд

Вехен – Бавария – 2:3

Голы: Кая, 64, 69 – Кейн, 16 (с пенальти), 90+4, Олисе, 51

На 76-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Из-за участия в Суперкубке Германии кубковый матч Вехена и Баварии был отложен на несколько дней, что снижало возможность сенсации. Но она все равно была близкой к тому, чтобы случиться.

Арбитр "оттягивал" время назначения первого пенальти в ворота хозяев как мог. Воспользовавшись отсутствием VAR, Гиллекенс коснулся мяча рукой в своей штрафной площади – судья Даниэль Зиберт этого не заметил. Однако арбитр был настороже, когда Райан Юханссон сфолил против Саши Боя в своей штрафной площадке.

После перерыва Майкл Олисе забил свой первый гол в Кубке Германии (он сыграл на добивании), чем, видимо, внушил своей команде неизбежность победы.

Однако действующий чемпион страны потерял концентрацию и умудрился пропустить дважды в течение шести минут. Форвард хозяев Фатих Кая оформил дубль: сначала он замкнул ногой передачу партнера на дальнюю штангу, а затем Вехен взломал оборону Баварии по центру.

Казалось, что на 76-й минуте сказка Вехена закончилась, когда Нежад сфолил против Кейна в своей штрафной – и мюнхенцы получили право на второй пенальти. Однако Флориан Штритцель не только отразил удар Кейна, вратарь хозяев также справился с двумя (!) добиваниями в исполнении Харри.

И все же на четвертой компенсированной минуте Бавария дожала представителя третьей лиги и избежала дополнительного времени – Кейн замкнул навес Станишича на дальней штанге.

