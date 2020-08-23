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"Бавария должна добыть корону и с блеском уйти в отпуск": Мюллер удивил дерзким прогнозом на финал ЛЧ

13:26 - Читати українською
"Бавария должна добыть корону и с блеском уйти в отпуск": Мюллер удивил дерзким прогнозом на финал ЛЧ
Томас Мюллер / Сайт Баварии

Нападающий Баварии Томас Мюллер излучает уверенность перед финалом Лиги чемпионов против ПСЖ.

 

"Шанс достичь этого исторического признания невероятно мотивирует. Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Для многих в нашей команде это будет первый требл в карьере.

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У ПСЖ есть выдающиеся, индивидуально сильные футболисты, а главное – они стали более опытными. В мире нет ни одной команды, которую можно было бы полностью удержать на дистанции от собственных ворот. Даже несмотря на то, что мы всегда к этому стремимся. Впрочем, наши ворота до сих пор защищает Мануэль Нойер.

Конечно, мы чувствуем огромную уверенность в себе. Теперь мы должны добыть корону и с блеском уйти в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов – невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!" – заявил Мюллер в комментарии официальному сайту Баварии.

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ПСЖ - Бавария Томас Томас Мюллер Мануэль Мануэль Нойер Бавария Бавария Лига чемпионов
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