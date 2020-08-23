"Бавария должна добыть корону и с блеском уйти в отпуск": Мюллер удивил дерзким прогнозом на финал ЛЧ

"Шанс достичь этого исторического признания невероятно мотивирует. Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Для многих в нашей команде это будет первый требл в карьере.

ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов

У ПСЖ есть выдающиеся, индивидуально сильные футболисты, а главное – они стали более опытными. В мире нет ни одной команды, которую можно было бы полностью удержать на дистанции от собственных ворот. Даже несмотря на то, что мы всегда к этому стремимся. Впрочем, наши ворота до сих пор защищает Мануэль Нойер.

Конечно, мы чувствуем огромную уверенность в себе. Теперь мы должны добыть корону и с блеском уйти в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов – невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!" – заявил Мюллер в комментарии официальному сайту Баварии.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів