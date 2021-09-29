Динамо встречается с Баварией в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо стартует на Альянц Арене в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию, а смотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO.

Мирча Луческу вынужден обойтись без лидера команды – Виталий Буяльский травмирован. Юлиан Нагельсманн выставил на игру сильнейший состав с одним нюансом – справа в обороне выходит номинальный центрбек Зюле.

Стартовые составы команд

Бавария: Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Чупо-Мотинг, Кюизонс, Забитцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Мусиала, Станишич.

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Андриевский, Де Пена – Гармаш.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзёра, Антюх.

Напомним, что Динамо стартовало в Лиге чемпионов с нулевой ничьей против Бенфики, тогда как Бавария в гостях поиздевалась из Барселоны. Это будет уже восьмой противостояния "бело-синих" с "Ротэн" в ЛЧ. Киевляне торжествовали только раз, на групповом этапе сезона 99/00. Еще три встречи завершились победами мюнхенцев.

Бавария – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов