Бавария – Севилья: УЕФА представил для Суперкубка уникальный мяч с детскими рисунками
21:33 - Читати українською
В честь Суперкубка УЕФА был разработан мяч с трогательным дизайном.
Бавария и Севилья разыграют трофей Суперкубка УЕФА с помощью уникального мяча.
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"Круглый" украсили детскими рисунками, на которых дети изображали ответ на вопрос: "Что для тебя значит футбол?". В разработке дизайна приняли участие 18 детей из 9-ти стран.
Напомним, поединок Суперкубка УЕФА Бавария – Севилья состоится 24 сентября в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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