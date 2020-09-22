В честь Суперкубка УЕФА был разработан мяч с трогательным дизайном.

Бавария и Севилья разыграют трофей Суперкубка УЕФА с помощью уникального мяча.

Бавария – Севилья: определилась бригада арбитров на Суперкубок УЕФА-2020

"Круглый" украсили детскими рисунками, на которых дети изображали ответ на вопрос: "Что для тебя значит футбол?". В разработке дизайна приняли участие 18 детей из 9-ти стран.

Напомним, поединок Суперкубка УЕФА Бавария – Севилья состоится 24 сентября в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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