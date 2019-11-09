Бавария – Боруссия Д – 4:0 – видео голов и обзор матча

Бавария разгромила дортмундскую Боруссию в матче 11-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д.

Мюнхенцы не оставили шансов своему принципиальному сопернику. Одним из главных героев матча стал Роберт Левандовски, который уже на 7-й минуте своим забитым голом установил рекорд Бундеслиги – поляк забивает в 11 матчах подряд. Бавария доминировала на всех участках футбольного поля, а подопечные Люсьена Фавра в первом тайме не смогли создать хоть какую-то серьезную опасность у ворот Нойера.

Левандовски установил историческое голевое достижение в матче против Боруссии Д

Во втором тайме доминирование хозяев продолжилось. Бавария забила еще три гола – Гнабри, Левандовски и автогол Хуммельса оформили разгромное поражение "шмелей", которые никак не могут прервать свою серию неудач на Альянц Арене.

После этой победы Бавария набрала 21 очко и поднялась на третье место Бундеслиги. Боруссия с 19 пунктами опустилась на пятую строчку турнирной таблицы.

Бавария легко растоптала Боруссию Д – очередной ужасный выезд "шмелей" в Мюнхен