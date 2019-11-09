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Бавария – Боруссия Д – 4:0 – видео голов и обзор матча

22:16 39 Читати українською
Бавария – Боруссия Д – 4:0 – видео голов и обзор матча

Бавария разгромила дортмундскую Боруссию в матче 11-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д.

17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс

Мюнхенцы не оставили шансов своему принципиальному сопернику. Одним из главных героев матча стал Роберт Левандовски, который уже на 7-й минуте своим забитым голом установил рекорд Бундеслиги – поляк забивает в 11 матчах подряд. Бавария доминировала на всех участках футбольного поля, а подопечные Люсьена Фавра в первом тайме не смогли создать хоть какую-то серьезную опасность у ворот Нойера.

Левандовски установил историческое голевое достижение в матче против Боруссии Д

Во втором тайме доминирование хозяев продолжилось. Бавария забила еще три гола – Гнабри, Левандовски и автогол Хуммельса оформили разгромное поражение "шмелей", которые никак не могут прервать свою серию неудач на Альянц Арене.

После этой победы Бавария набрала 21 очко и поднялась на третье место Бундеслиги. Боруссия с 19 пунктами опустилась на пятую строчку турнирной таблицы.

Бавария легко растоптала Боруссию Д – очередной ужасный выезд "шмелей" в Мюнхен

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