Боруссия провела ударную стартовую десятиминутку, дублем отметился Холанд. Бавария постепенно переломила ход игры и к перерыву сравняла счет благодаря двум голам Левандовски.

Холанд оформил дубль в ворота Баварии за 10 минут и приблизился к достижению Роналду в матчах с мюнхенцами

После перерыва мюнхенцы продолжили давить, а после замены Холанда опасность у ворот Нойера исчезла. В конце встречи чемпионы Германии вырвали победу. Сначала Горецка бильярдным ударом с лета забил победный гол, а Левандовски оформил хет-трик и не оставил шансов экс-клуба.

Таким образом, Бавария набрала 55 очков и вернула себе лидерство в первенстве, а Боруссия с 39 пунктами осталась шестой.

Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда