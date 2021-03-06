Бавария – Боруссия Д – 4:2 – видео голов и обзор матча
Бавария перестреляла дортмундскую Боруссию в 24 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д.
Боруссия провела ударную стартовую десятиминутку, дублем отметился Холанд. Бавария постепенно переломила ход игры и к перерыву сравняла счет благодаря двум голам Левандовски.
Холанд оформил дубль в ворота Баварии за 10 минут и приблизился к достижению Роналду в матчах с мюнхенцами
После перерыва мюнхенцы продолжили давить, а после замены Холанда опасность у ворот Нойера исчезла. В конце встречи чемпионы Германии вырвали победу. Сначала Горецка бильярдным ударом с лета забил победный гол, а Левандовски оформил хет-трик и не оставил шансов экс-клуба.
Таким образом, Бавария набрала 55 очков и вернула себе лидерство в первенстве, а Боруссия с 39 пунктами осталась шестой.
Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда