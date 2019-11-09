Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Бавария принимает дортмундскую Боруссию в центральном матче 11 тура Бундеслиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – Боруссия Д начался в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка. Прямую видеотрансляцию можно смотреть непосредственно в этой новости.

Бавария в этом сезоне не демонстрирует образцовый футбол и часто теряет очки. Следствием стало увольнение Нико Ковача – на этот матч команду выведет его бывший ассистент Ханс Флик.

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Дортмунд также упустил слишком много побед – "желто-черных" упрекают в отсутствии чемпионского менталитета. Однако в последние недели Боруссия исправилась и одержала ряд положительных результатов.

4 последних выезда BVB на Альянц Арену в рамках Бундеслиги завершались крахом – 4 поражения с общим счетом 2:20. Впрочем, Боруссия может рассчитывать на удобный сценарий в сегодняшнем der Klassiker.

У Баварии ожидаемый состав – проблемы в обороне решены единственно возможным способом, а в атаке Флик больше доверяет Мюллеру, чем Коутиньо. У Боруссии в запасе остался капитан Ройс, который не до конца выздоровел, а вот Санчо успел восстановиться и сыграет с первых минут.

Стартовые составы

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Алькантара, Коутиньо, Кюизонс, Перишич, Толиссо, Май.

Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Вайгль, Витсель – Санчо, Брандт, Азар – Гетце.

Запасные: Хитц, Пищек, Загаду, Геррейру, Дилейни, Дауд, Бруун Ларсен, Ройс, Алькасер.