В субботу, 10 мая, в 33-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 33-й тур

Бохум – Майнц – 1:4

Голы: Хольтманн, 84 – Амири, 45+3, Мвене, 54, Буркардт, 73, Небель, 90+3

Унион Берлин – Хайденхайм – 0:3

Голы: Бек, 12, 73, Шьоппнер, 56

Вердер – РБ Лейпциг – 0:0

Хольштайн – Фрайбург – 1:2

Голы: Розенбом, 24 – Манзамби, 45+2, Хёлер, 58

Бавария – Боруссия М – 2:0

Голы: Кейн, 31, Олисе, 90

Хоффенхайм расписал ничью с Вольфсбургом – зинсхаймцы забили гол на 18-й секунде и почти сохранили прописку в Бундеслиге

Майнц на выезде разгромил Бохум. Худшая команда Бундеслиги пропустила четыре гола и сумела огрызнуться лишь одним точным ударом в конце встречи. Рурци с 22-мя очками остались на последней строчке турнирной таблицы. Вместе с Бохумом элитный дивизион покидает и Иван Ордец, который в этом поединке записал в свой пассив желтую карточку. В свою очередь Майнц ворвался в зону еврокубков, вытеснив с шестой строчки РБ Лейпциг.

Хайденхайм в последний момент бросился вытаскивать себя из трясины Бундеслиги. Подопечные Франка Шмидта на выезде неожиданно разбили Унион со счетом 3:0 (дублем отметился Бек). В трех последних матчах Хайденхайм сумел набрать 7 очков и за тур до финиша находится в зоне переходных матчей. В свою очередь берлинцы еще раньше обеспечили себе сохранение прописки в элите и с 37-ю пунктами занимают 13-ю строчку.

Продолжает проваливать сезон РБ Лейпциг. На этот раз "быки" на выезде оступились с Вердером, вывезя из Бремена лишь 1 очко. Как следствие, Лейпциг опустился на седьмую строчку и на 1 пункт отстает от возможности сыграть в Лиге конференций. В свою очередь Вердер набрал 48 баллов и дышит в спину сопернику.

Фрайбург на выезде оформил вылет Хольштайна на выезде во Вторую Бундеслигу. Аутсайдер начал здорово, выйдя вперед в середине тайма. Однако перед самым перерывом гости отыгрались, а после отдыха вырвали победу и взяли необходимые 3 очка. Победа позволила Фрайбургу закрепиться на четвертой лигочемпионовской строчке.

В последнем матче дня Бавария принимала Боруссию М. Обе команды уже решили все свои задачи на сезон: Байер в прошлом туре короновал мюнхенцев, подарив им Салатницу, тогда как менхенгладбахцы прочно засели в середине турнирной таблицы – вылететь они уже не могли, но и до еврокубков не дотянуться.

Хозяева стремились реабилитироваться за осечку в предыдущем туре и отпраздновать чемпионство вместе со своими болельщиками. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Кейном в середине тайма. Олисе получил передачу на правом фланге, добрался до штрафной, сместился ближе к центру и мощно пробил – Харри головой подкрутил сферу в девятку.

На последней минуте сумел забить и автор ассиста. К чести "жеребцов", они тоже создали ряд неплохих моментов, но распаковать ворота Нойера так и не смогли. К слову, свой последний матч на Альянц Арене в составе Баварии провел легендарный Томас Мюллер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ