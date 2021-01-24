В рамках воскресной программы 18-го тура Бундеслиги Шальке в родных стенах разгромно уступил Баварии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 18-й тур

Шальке – Бавария – 0:4

Голы: Мюллєр, 33, 88, Лєвандовскі, 55, Алаба, 90

Хоффенхайм – Кельн – начало в 19:00

Воскресную программу в Бундеслиге открывал поединок Шальке – Бавария. На 33-й минуте мюнхенцы вырвались вперед – Киммих мастерски навесил в штрафную, а Мюллер головой замкнул. Гельзенкирхенцы пытались навязывать борьбу, однако в первом тайме ничего создать не смогли.

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После перерыва преимущество гостей увеличил Левандовски. После этого опасных моментов не было до 88-й минуты, когда Мюллер во второй раз головой замкнул подачу Киммиха. Защита гельзенкирхенцев окончательно посыпалась и под занавес встречи еще один положил Алаба. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Баварии – 0:4.

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