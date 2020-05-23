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Бавария – Айнтрахт Франкфурт: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

18:41 89 Читати українською
Бавария – Айнтрахт Франкфурт: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги
Бавария – Айнтрахт Франкфурт: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

В рамках 27-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария принимает франкфуртский Айнтрахт. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

17’ Леон Горецка
 
17’ Леон Горецка

Матч 27-го тура Бундеслиги Бавария – Айнтрахт Франкфурт начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Перишич, Мюллер, Коман – Лквандовски

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Лукас, Гнабри, Батиста-Майер, Май, Зиркзэе

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Ильзанкер, Туре, Хинтерэггер – Да Кошта, Н'Дика, Фернандес, Гачинович, Роде – Костич, Силва

Запасные: Реннов, Де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Чендлер, Дурм

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