Бавария – Айнтрахт Франкфурт: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

В рамках 27-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария принимает франкфуртский Айнтрахт. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 27-го тура Бундеслиги Бавария – Айнтрахт Франкфурт начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Бавария определилась с судьбой Нюбеля, который получил пощечину новому контракту Нойера
Стартовые составы
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Перишич, Мюллер, Коман – Лквандовски
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Лукас, Гнабри, Батиста-Майер, Май, Зиркзэе
Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Ильзанкер, Туре, Хинтерэггер – Да Кошта, Н'Дика, Фернандес, Гачинович, Роде – Костич, Силва
Запасные: Реннов, Де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Чендлер, Дурм
Капитан сборной Украины проиграл финал Лиги чемпионов и спровоцировал скандал – исторический триумф Челси и ужас Баварии