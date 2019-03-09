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Бавария – Вольфсбург – 6:0 – видео голов и обзор матча

21:39 25 Читати українською
Бавария – Вольфсбург – 6:0 – видео голов и обзор матча
Бавария – Вольфсбург – 6:0 – видео голов и обзор матча

Бавария уничтожила Вольфсбург в 25 туре чемпионата Германии (6:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

34’ Серж Гнабри
37’ Роберт Левандовски
52’ Хамес Родригес
76’ Томас Мюллер
82’ Йозуа Киммих
85’ Роберт Левандовски
 

Чемпионат Германии 2018/2019, 25-й тур

Бавария – Вольфсбург – 6:0

Голы: Гнабри, 34, Левандовски, 37, 85, Хамес, 52, Мюллер, 76, Киммих, 82

Подопечные Ковача забили дважды еще в первом тайме, во второй половине встречи игроки Баварии смогли забить еще 4 мяча и полностью деклассировали соперника.

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Дубль в матче оформил Роберт Левандовски, что позволило поляку стать лучшим иностранным бомбардиром в историй Бундеслиги и возглавить рейтинг голеадоров чемпионата Германии.

После этого матча Бавария имеет с Боруссией Д по 57 очков, но "красные" опережают "шмелей" по дополнительным показателям. Вольфсбург с 39 баллами на 7 позиции.

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Видеоновости Бавария - Вольфсбург Бавария Бавария Вольфсбург Вольфсбург Германия
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