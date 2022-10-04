Бавария сокрушила чемпиона Чехии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Виктория Пльзень на Футбол 24.

Бавария повела в счете уже на 7-й минуте благодаря ловкости Лероя Сане. Правый вингер стал игроком матча, ведь во втором тайме оформил дубль.

Бавария эффектно разбила Викторию: слаломный шедевр Мане, легкий дубль Сане, никакого намека на кризис

Помимо Сане, в составе мюнхенцев также отличились Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг.

Бавария сделала важный шаг к выходу в 1/8 финала ЛЧ. Команда Юлиана Нагельсманна лидирует в группе С с 9 очками в своем активе. Виктория Пльзень, в свою очередь, занимает последнюю строчку квартета – чемпион Чехии не набрал еще ни одного очка.

Баварія ефектно розбила Вікторію: слаломний шедевр Мане, легкий дубль Сане, жодного натяку на кризу