"Сегодня мы увидели, насколько важен для Баварии Нойер. У нас было два замечательных шанса выйти вперед, но он спас мюнхенцев.

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Потом мы подали глупый угловой, и они забили. Тем не менее мы можем гордиться тем, как сыграли против лучшей команды Европы, и чувствуем себя хорошо подготовленными к сезону лиги", – цитирует Ракитича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА Севилья вышла вперед уже на 13-й минуте, однако еще до перерыва пропустила. Судьба матча решилась в дополнительное время – точный выстрел Хави Мартинеса принес Баварии второй в истории трофей.

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