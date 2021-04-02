Маурисио Почеттино получил головную боль накануне сверхважных поединков – один из лидеров команды вынужденно пропустит несколько матчей.

Итальянский полузащитник "красно-синих" Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает клубный Твиттер ПСЖ.

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28-летний хавбек уже отправлен на самоизоляцию и пропустит ближайшие матчи парижан в чемпионате и Лиге чемпионов.

Напомним, уже завтра, 3 апреля, ПСЖ дома примет Лилль, с которым делит первую строчку в Лиге 1. А в ближайшую среду, 7 апреля, подопечные Почеттино в гостях сыграют с Баварией в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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