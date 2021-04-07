Серж Гнабри подхватил коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Флик поссорился с руководством Баварии из-за Боатенга

Во вторник вингер сдал положительный тест на печально известный COVID-19. Состояние здоровья немца удовлетворительное. Сейчас он находится на самоизоляции дома. Ранее Бавария потеряла из-за травм Дугласа Косту, Левандовски, Мартинеса, Толиссо, а также двух резервистов – Хофманна и Тильмана.

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Напомним, что матч Бавария – ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало поединка в 22:00. Ответный матч – 13 апреля.

Бавария – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов