Бавария – ПСЖ: мюнхенцы потеряли еще одну звезду перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского Пари Сен-Жермен тренерский штаб мюнхенской Баварии столкнулся со значительными кадровыми проблемами.
Серж Гнабри подхватил коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Во вторник вингер сдал положительный тест на печально известный COVID-19. Состояние здоровья немца удовлетворительное. Сейчас он находится на самоизоляции дома. Ранее Бавария потеряла из-за травм Дугласа Косту, Левандовски, Мартинеса, Толиссо, а также двух резервистов – Хофманна и Тильмана.
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Напомним, что матч Бавария – ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало поединка в 22:00. Ответный матч – 13 апреля.