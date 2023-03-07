Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался по поводу выступлений в Лиге 1 и настрое на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

"Это правда, ПСЖ борется за титул. Думаю, в последней игре против Марселя мы стали лучшими, команда стала сильнее благодаря этим победам. Попробуем сделать все удачно и приложим все усилия, чтобы попытаться изменить ситуацию в матче с Баварией и пройти в ЛЧ дальше. Это цель каждого.

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В такой ситуации важна подготовка к игре. В Мюнхене сыграем очень напряженный, очень тяжелый матч. Таков был и первый поединок. Все решат мелочи, потому что на их стадионе победить очень тяжело. Если мы все сделаем правильно, мы сможем изменить ситуацию. Хотим продолжить наш путь в Лиге чемпионов. И это то, что мы собираемся сделать", – цитирует Месси сайт ПСЖ.

Напомним, первая дуэль французов против немцев завершилась минимальным поражением ПСЖ (0:1). Ответный матч состоится уже завтра, 8 марта, на Альянц-Арене.

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