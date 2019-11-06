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Бавария – Олимпиакос – 2:0 – видео голов и обзор матча

6 ноября 23:17 32 Читати українською
Бавария – Олимпиакос – 2:0 – видео голов и обзор матча
Бавария – Олимпиакос – 2:0 / Фото из открытых источников

Мюнхенская Бавария одержала домашнюю победу в матче 4-го тура Лиги Европы против Олимпиакоса. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Олимпиакос на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 4-й тур

Группа B

Бавария – Олимпиакос – 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89

Фаворит группы – мюнхенская Бавария – не без проблем победила греческий Олимпиакос. Весь первый тайм гости отчаянно оборонялись и пытались сдержать "немецкую машину". Однако после перерыва мощные ряды защиты греков дали слабину и сначала Роберт Левандовски, а под конец матча Иван Перишич обеспечили немецкой команде победу.

Победа позволила Баварии закрепиться на вершине турнирной таблицы и гарантировала ей выход в плей-офф турнира. Олимпиакос остался на последней строчке с одним зачетным баллом.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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