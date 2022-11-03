MisterChip подсчитал, что шансы Баварии встретиться с Ливерпулем равны 39,861%.

Лига чемпионов: определились все участники плей-офф – провал Испании, Англия и Германия на высоте

Достаточно высокие шансы получить следующие пары: Наполи – РБ Лейпциг (21,414%), Наполи – Боруссия Д (22,265%), Наполи – Айнтрахт (22,265%).

Достоверность попадания Реала на Ливерпуль равна 20,614%, а Манчестер Сити – на ПСЖ равна 14,190%.

Профессор прикладной математики из Парижа Жюльен Гийон смоделировал розыгрыш 1/8 финала Лиги чемпионов сотни тысяч раз и обнаружил закономерности. Как сообщает L'Équipe, Гийон подсчитал, что шансы ПСЖ встретиться с Баварией равны 19,46%.

Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала