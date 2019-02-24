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Бавария – Ливерпуль: Коман рискует пропустить матч

09:58 15 Читати українською
Бавария – Ливерпуль: Коман рискует пропустить матч
Коман получил повреждение / reuters

Французский форвард мюнхенцев не смог доиграть матч против Герты в Бундеслиге.

На экваторе второго тайма поединка 23-го тура Бундеслиги между Баварией и Гертой (1:0) Кингсли почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и был вынужден покинуть поле, не доиграв матч.Коман сыграл всего 9 минут, ведь он вышел на поле на 58-й минуте встречи, заменив Франка Рибери.

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По результатам медобследования оказалось, что у 22-летнего игрока надрыв задней поверхности левого бедра, сообщает Kicker. Это повреждение может помешать Коману сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который сыграют 13 марта в Мюнхене. По прогнозам врачей травма оставила француза вне футбола минимум на две-три недели.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на выезде в тяжелом матче сыграла в "сухую" ничью с Ливерпулем.

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Бавария - Герта: Суббота 23 февраля 2019

Бавария
Матч окончен
1 : 0
Герта
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Бавария Бавария Лига чемпионов Бавария - Герта Бавария - Ливерпуль Кингсли Коман Кингсли Коман
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