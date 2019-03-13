Бавария – Ливерпуль: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария принимает Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Бавария – Ливерпуль

13 марта, 22:00, Мюнхен, "Альянц Арена"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Первый матч между этими командами оказался настолько закрытым, что его лучшими футболистами стали центрхавы Джордан Хендерсон и Хави Мартинес. Характер той встречи определила Бавария, которая сыграла в очень осторожный футбол на удержание результата, но Ливерпуль всё равно мог одержать победу – подвела реализация. Так, мерсисайдцы из 15 ударов по воротам 10 провели из пределов штрафной, но только два попали в створ. Юрген Клопп был очень расстроен этим фактом, но общая форма коллективов на тот день давала повод считать Ливерпуль фаворитом поединка в Мюнхене.

Бавария – Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

За месяц ситуация существенно изменилась. Бавария набрала ход и вернула себе лидерство в чемпионате, продемонстрировав просто инфернальную мощь в атаке – так, в трёх последних играх подопечные Нико Ковача забили 12 голов, 11 из которых досталось крепким Вольфсбургу (6:0) и Боруссии М (1:5). Сомнений относительно того, кто возьмет немецкую "серебряную салатницу" в конце сезона, практически не осталось, а единственной проблемой мюнхенцев остаётся реализация Роберта Левандовски. Впрочем, в двух крайних матчах он забил четыре гола, став самым результативным бомардиром-легионером в истории Бундеслиги.

Гари Невилл посоветовал Ливерпулю вылететь из Лиги чемпионов, чтобы сосредоточиться на АПЛ

У Ливерпуля ситуация более тревожная. Пока мерсисайдцы держатся на расстоянии одного очка от Манчестер Сити и продолжают громить соперников на "Энфилде" (9 голов в двух поединках). Вожделенному чемпионству подрезали крылья матчи против обескровленного Манчестер Юнайтед и Эвертона, где команда расписала нулевые ничьи. Перед игрой на "Альянц Арене" это особенно настораживает: во-первых, "красные" не могут победить или хотя бы забить в топ-матче, а во-вторых – на выезде в 2019 году они переиграли лишь скромный Брайтон (0:1). Нейтральные болельщики всё чаще именуют клуб Юргена Клоппа "Неверпулем", намекая на то, что он никогда не выиграет трофей. В Мюнхене необходимо доказать обратное.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Бавария за всю историю лишь однажды победила Ливерпуль. В восьми матчах мерсисайдцы одержали две победы и пять раз сыграли вничью, а единственная победа мюнхенцев была зафиксирована только в 1972 году.

2. Общий счёт противостояния – 7:9 в пользу Ливерпуля.

3. Юрген Клопп в качестве тренеров Майнца и Боруссии провёл 23 матча против Баварии, выиграв только девять из них и четыре раза сыграв вничью. Четыре победы и одна ничья были добыты в Мюнхене.

4. Бавария выиграла четыре последних домашних матча против английских команд, в то время как Ливерпуль проиграл крайние четыре выездных.

5. В последних семи матчах на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария забила 31 гол.

6. "Бавария" 23 раза добывла ничью на выезде в первом поединке двухматчевого еврокубкового противостояния и только дважды не одерживала верх по сумме двух встреч. Исключением стали Ливерпуль (1981 год) и Милан (2007).

Эрнандес переходит за 80 млн, важное соглашение с агентом Вернера – главное о ближайших трансферах Баварии

Кадровая ситуация

Главной потерей Баварии перед матчем против Ливерпуля является лучший ассистент Бундеслиги – Йозуа Киммих перебрал жёлтых карточек. Кроме того, до сих пор не отбыл дисквалификацию Томас Мюллер, который в последнее время выглядел очень мощно. Из-за повреждения точно не сыграют Арьен Роббен и Корентен Толиссо, а участие Кингсли Комана и Давида Алабы остаётся под вопросом – оба только недавно вернулись в общую группу. По словам Нико Ковача, австриец готов выйти с первых минут, а вот по французу решение примут перед матчем.

Окслейд-Чемберлен впервые за почти год вышел на поле и травмировался через 40 минут

У Ливерпуля критических проблем с составом нет. Самой большой потерей является травмированный Наби Кейта, а кроме него из-за повреждений не смогут сыграть лишь Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен. Правда, есть сомнения касательно Трента Александра-Арнольда, которого из-за болей в спине сняли в конце матча против Бёрнли. Журналист The Times Пол Джойс сообщил, что защитник оптимистично настроен и готов выйти на поле, но вряд ли одного желания Трента будет достаточно для решения Юргена Клоппа. Зато после дисквалификации в центр обороны вернулся Вирджил Ван Дейк.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Ливерпуль

Бавария: Нойер – Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба – Хави Мартинес, Алькантара, Хамес – Гнабри, Левандовски, Рибери

Ливерпуль: Алиссон – Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Вероятно, матч начнётся в нервной и осторожной манере, ведь каждый пропущенный мяч рискует стать решающим. Впрочем, по ходу встречи команды должны разогнаться и подарить тот футбол, который все так долго ждали – после жеребьевки считалось, что именно это противостояние будет наиболее эффектным. Точно можно надеяться на голы: мюнхенцы в последнее время невероятно мощно выглядят в атаке, но на "Энфилде" только расточительство мерсисайдцев не привело к разгрому.

Ван Дейк: С Баварией будет сложно, Ливерпулю нужно действовать лучше

Обе команды очень сильны впереди и имеют при этом достаточно уязвимостей позади, поэтому делать прогноз относительно победителя практически нереально. Номинальным фаворитом выглядит Бавария, за которую играют фактор родного поля и неубедительна форма Ливерпуля на выезде – впрочем, это очень субъективные аргументы. На бумаге Мюнхен находится ближе у четвертьфиналу, но всё решит матч.