"Мы понимаем, как трудно пришлось работать, чтобы играть такие матчи. Будем стараться продемонстрировать хороший футбол, тем более, до первой встречи с Баварией мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно.

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Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Нужно получать удовольствие от таких матчей. Надеюсь, нам это удастся, поскольку все мы амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф", – цитирует алленаторе "орлов" официальный сайт УЕФА.

К слову, поединок Бавария – Лацио состоится в среду, 17 марта. Первый матч завершился разгромной победой мюнхенцев (4:1).

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