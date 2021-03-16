"Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. И наша задача – это продолжать в том же духе.

Бавария – Лацио: Индзаги-младший озвучил главную задачу римлян

Мы намерены выиграть у Лацио и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.

У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана – небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле", – цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

К слову, поединок Бавария – Лацио состоится в среду, 17 марта. Первый матч завершился разгромной победой мюнхенцев (4:1).

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